Appel à projets – Hôtel des Thermes de Cilaos

Le 09/07/2019 | Par Département de La Réunion | Lu 46

Présentation

L’ensemble des critères, ainsi que les renseignements relatifs au projet et à ses modalités d’occupation sont dans le règlement à télécharger :

Autres documents à télécharger :

Calendrier, modalités, contacts

Soit par mail : appel-projets@cg974.fr

Soit par voie postale :

L'emblématique Hôtel des Thermes de Cilaos offre un panorama exceptionnel sur le cirque et ses remparts.Le Département souhaite valoriser ce bien exceptionnel dont il est propriétaire, à travers un projet de qualité. Le développement économique, thermal et touristique du territoire de Cilaos et la création d’activités et d’emplois sont des critères essentiels à faire apparaître dans les propositions de valorisation de ce site.Les offres devront parvenir au Département de La Réunion avant le 8 octobre 2019 à 15h (heure Réunion) avec la mention « Appel à projets pour le site de l’Hôtel des Thermes de Cilaos » :Mission Aménagement et Développement36, rue Fénélon97488 Saint-Denis Cedex