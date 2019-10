Appel à projets à l’attention des associations

Le 03/10/2019 | Par TCO | Lu 112

Le TCO lance un appel à projets dont la finalité est de prolonger la durée de vie des déchets d’équipements électriques et électroniques dits DEEE ou D3E (réparation, location, récupération de pièces détachées, sensibilisation, ateliers, formations, etc.).Éviter le recyclage systématique d’une partie des D3E pouvant faire l’objet de remise en état, réparation ou récupération de piècesDévelopper de nouvelles activités économiques autour de la valorisation de ces « déchets » au travers de service ou vente de biens à des tarifs réduits, pouvant bénéficier à des personnes qui connaissent des difficultés financières ou souhaitent être dans une démarche de consommation responsable.► Pour prendre connaissance de toutes les informations (objet, critères de sélection, calendrier et modalités de consultation), consultez l’appel à projets en ligne sur notre site.Attention : La date limite de réception des réponses à cet appel à projets est fixée, sans dérogation possible, au vendredi 15 novembre 2019 à 23h59 locales.La production de déchets sur le territoire de la côte Ouest est importante. En effet, chaque habitant produit en moyenne 545 kg de déchets par année pour un total de 120 000 tonnes. Ces tonnages de déchets cachent une certaine complexité des flux et des potentiels de développement de filières qui existent pour chacun d’entre eux.Ce qui reste certain, c’est que le meilleur déchet est celui qui n’est pas produit et que pour les autres, une bonne partie représente des ressources à valoriser.Il y a également là un fort potentiel en matière d’activités économiques et de création d’emplois. La collectivité continue à soutenir les structures permettant de mettre en place une activité économique tournée autour de la récupération, la valorisation et la revente de déchets, tout en créant de l’emploi.