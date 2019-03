Appel à projets "économie circulaire" : Les lauréats 2018

Le 05/03/2019 | Par Charlotte Molina | Lu 200

La Région Réunion et l’ADEME présentaient aujourd’hui les 22 lauréats du premier appel à projet "économie circulaire" 2018. Parmi eux, des entreprises, des associations, mais aussi des artisans, tous porteurs d’idées innovantes pour mieux produire et mieux consommer.

Transformer les huiles alimentaires usagées en savon, fabriquer des produits d’entretien naturels peï; ou encore produire du CO2 industriel à partir de déchets organiques; voici quelques exemples de projets "économie circulaire" sélectionnés pour l’édition 2018.



Les candidats, qu’ils soient entrepreneurs, associations, ou artisans, ne manquent pas d’imagination lorsqu’il s’agit d’envisager une économie plus durable pour notre île. Et pour que ces bonnes idées voient le jour, les lauréats sont aujourd’hui soutenus pour un montant global de près de 1,5 million d’euros, co-financé par la Région Réunion et l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME).



Parmi les projets, une grande partie est encore en phase d’étude de faisabilité, une étape clé avant la réalisation : "On a beaucoup de petites structures qui se lancent sur des thématiques nouvelles, et ces porteurs de projets ne sont pas toujours très structurés. C’est pourquoi nous les accompagnons jusqu’à la phase de réalisation", explique Jean-Michel Bordage, directeur régional de l’ADEME.



Au total, 36 dossiers ont été déposés pour l’édition 2018, 22 ont été sélectionnés : "on a été surpris par le nombre de candidats ! On s’est rendu compte qu’il y a effectivement une demande latente, et ça nous a enthousiasmés. Et la variété est vraiment très large, on retrouve pratiquement tous les principaux thèmes de l’économie circulaire", indique Jean-Michel Bordage.



Face à ce succès, la Région et l’ADEME relancent cet appel à projet "économie circulaire" pour l’année 2019.