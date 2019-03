Appel à projets pour le Domaine Archambeaud

Le 01/03/2019 | Par Département de La Réunion | Lu 88

par courrier électronique (mail) à : appel-projets@cg974.fr avec la mention « Appel à projets pour le site de la Maison Archambeaud »

ou à l’adresse suivante :

Le Département est propriétaire du Domaine Archambeaud situé au 19ème kilomètre au Tampon. La maison et le jardin ont été entièrement rénovés.L'appel à projet doit permettre la mise à disposition d'une partie de ce domaine au profit d'un projet qualitatif porteur d'activités et d'attractivité pour le territoire.Le cahier descriptif et toutes les informations utiles sont à télécharger sur le site internet du Département de la Réunion à l’adresse suivante : departement974.fr , rubrique « Services en ligne », onglet « Appels à Projets » et en accès direct ici :Heures d’ouverture des bureaux : 8h-12h / 13h-15hN° de téléphone : 02 62 90 86 86