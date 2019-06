Appel au rassemblement des écologistes de La Réunion

Le 06/06/2019 | Par Yvette Duchemann | Lu 89

Les écologistes font l’union en France. Nous venons de l’apprendre. Ici, nous avions pensé et commencé à préparer à l’union de toutes celles et ceux qui aspirent à vivre heureux avec un travail, un logement sain, un environnement serein. Avec des familles heureuses.



J’APPELLE ICI AU RASSEMBLEMENT DE TOUTES LES SENSIBILITES, CONSCIENCES, de TOUS LES ECOLOGISTES POUR UNE REUNION, NOUT PÉI, qui prend de plus en plus le chemin de la REVOLUTION ECOLOGIQUE, POUR UNE CONVERGENCE DES LUTTES SOCIALES, ECONOMIQUES, ENVIRONNEMENTALES.



Ce rassemblement sur lequel nous avons donc commencé à réfléchir ici localement depuis plusieurs années, il ne tient qu’à nous de le réussir car notre présent nous le construisons ENSEMBLE au quotidien pour l’avenir.



Cette union est aussi la consécration des ECOLOGISTES REUNIONNAIS QUI ONT LANCÉ il y a plusieurs décennies déjà, les jalons de notre réflexion locale et qui nous ont guidés. Humblement, je leur rends hommage et je souhaite qu’ils soient connus et reconnus.

Il nous est indispensable de citer le MOUVEMENT DES ECOLOGISTES REUNIONNAIS. ( MER).



Merci à vous, avec votre permission, nous vous demandons de faire l’historique du mouvement écologique, avec vous, nous vous sollicitons pour lancer ce RASSEMBLEMENT DES ECOLOGISTES DE LA REUNION.



Nos forces réunies et ouvertes à toutes les réflexions des REUNIONNAISES ET REUNIONNAIS pour UNE REUNION FORTE, FIERE, DURABLE.



Il est temps de prendre notre destin en main et de tracer pour nos enfants in somin galizé.



Non. ILS NE NOUS HAIRONT PAS.

Merci