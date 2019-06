Appel du 18 juin: Le nouveau préfet rend hommage au Général de Gaulle

Le 18/06/2019 | Par N.P | Lu 87

Le nouveau préfet de La Réunion Jacques Billant a célébré la mémoire de l'appel du général de Gaulle à la Résistance française le 18 juin 1940, en ce 18 juin 2019. Des élèves du collège Juliette Dodu ont dit les mots du Général, appelant à refuser la défaite et à poursuivre le combat contre l'ennemi nazi. Les collégiens ont entonné l'hymne national français, avant un dépôt de gerbe au monument à la mémoire du général De Gaulle à Saint-Denis.



Le discours de De Gaulle, diffusé en direct sur la radio londonienne BBC, était une réponse à celui du maréchal Pétain, la veille, 17 juin 1940, qui annonçait la défaite ainsi que sa gouvernance, sous occupation allemande. "C’est le cœur serré que je vous dis aujourd’hui qu’il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l’adversaire pour lui demander s’il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et dans l’honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités.", dit Pétain à la radio française.



Exilé à Londres, de Gaulle appelle le lendemain les officiers et soldats qui seraient déjà sur le territoire britannique à le rejoindre: "Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français, qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver, avec leurs armes ou sans leurs armes, j'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialistes des industries d'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver, à se mettre en rapport avec moi. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Demain comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres."