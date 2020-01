Apposition des affiches électorales: Une plainte déposée contre Olivier Hoarau pour non-respect de la réglementation

Le 14/01/2020 | Par Nicolas Payet

"Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales.



Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat, chaque binôme de candidats ou à chaque liste de candidats.



Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l'élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l'emplacement réservé aux autres candidats, ainsi qu'en dehors des panneaux d'affichage d'expression libre lorsqu'il en existe."

Firose Gador ne décolère pas...Une plainte a été déposée par la candidate PCR aux prochaines municipales au Port à l'encontre d'Olivier Hoarau. Elle accuse le maire sortant de ne pas respecter le code électoral concernant l'apposition des fiches électorales.C'est après un constat d'huissier que Firose Gador s'est décidée à saisir le procureur de la République pour le dépôt de sa plainte.Pour rappel, le code électoral dans son article L-51 est pourtant très clair sur l'apposition des affiches électorales:Pour Firose Gador, "nul n’est censé ignorer la loi, c'est d’autant plus vrai lorsque l’on est le Maire". "Il (Olivier Hoarau, ndlr) est censé représenter l’autorité, c’est à lui d’être exemplaire et de faire respecter la réglementation. Mais force est de constater au Port que c’est le premier à enfreindre les règles ce qui laisse la porte ouverte à d'autres candidat(e)s pour l’imiter", dénonce la candidate PCR.Elle demande au maire sortant mais également à l'ensemble des candidats le "respect des libertés de chacun et surtout dans le respect de la loi".Une demande qui sera suivie d'effet ? On en doute puisque déjà dans de nombreuses communes, certain(e)s candidat(e)s n'ont pas attendu le lancement officiel de la campagne pour s'afficher...