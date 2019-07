Après 10 ans de cavale, Christian Maillaud interpellé au Venezuela

Le 18/07/2019 | Par Regis Labrousse | Lu 1957

En fuite depuis près de 10 ans, Christian Maillaud est recherché par la justice française depuis 2009. Condamné par deux fois pour enlèvement ou projets d'enlèvement d'enfants, mais absent à chacun de ses procès, ce combattant auto-proclamé des réseaux pédophiles pourrait bien se voir incarcérer avant d'avoir à s'expliquer devant la justice comme le rapporte LeParisien.



Recherché par Interpol, il a été interpellé le 10 juillet au Venezuela. C'est sa compagne, Janett Seemann, d'origine allemande, qui a annoncé son arrestation via une vidéo mise en ligne sur internet.



Le couple est ​particulièrement suivi lors des séances vidéos qu'il diffuse sur la toile. De nombreuses personnes sont à l'écoute de leurs discours sur de supposés réseaux satanistes pédophiles qui seraient, selon Christian Maillaud, couverts par l'élite politique du pays. Celui qui est surnommé le "Zorro Blanc" ou encore "Stan" serait, selon lui, le petit fils du résistant Pierre Maillaud précise LeParisien.



Celui qui prétend également avoir fait partie des forces spéciales est, en 2004, condamné une première fois dans une affaire révélant des pratiques douteuses au sein d'une société de vigiles sur l'Île de La Réunion. Il décide ensuite d'apporter son aide à des mères de famille dont les enfants seraient aux mains de "réseaux criminels pédophiles" alors que les enquêteurs mettent en lumière les problèmes psychologiques des mères.



Absent au procès, en 2009 il écope d'un an de prison pour l'enlèvement du jeune Vincent près de Perpignan. Toujours en fuite, mais très actif, en 2012 c'est un contrôle routier qui permet de mettre en lumière un projet de rapt d'enfant dont il serait le cerveau, aidé par plusieurs complices. Si Christian Maillaud reste introuvable, il apparaît qu'il pourrait avoir vécu en Europe de l'Est avant de s'exiler au Venezuela. Le 30 août 2018, il est condamné à nouveau à 5 ans de prison par le tribunal de Saintes.



Me Daniel Picotin, l'avocat du père des enfants, se réjouit de cette arrestation. "C'est une vraie satisfaction de voir qu'Interpol est efficace, et que toutes les démarches de mon client n'ont pas été vaines", explique t-il. Toutefois, l'extradition vers la France de Christian Mailllaud ne sera pas une mince affaire. Il a en effet la possibilité d'exercer des recours pour s'y opposer. Son retour pourrait donc prendre plusieurs semaines indique LeParisien.