Après Jupiter, Héraclès !

Le 09/10/2019 | Par Alain NIVET | Lu 308

Notre Jupiter s'est muté en Héraclès !



Lors de son hommage aux policiers de la Préfecture de Police de Paris lâchement égorgés dans l'exercice de leur fonction, il se réfère (notre Président) à la mythologie grecque . Je cite :"Il faut combattre l'Hydre islamiste, et bâtir une société de vigilance " ! Il appelle la Nation à se mobiliser contre l'Islam souterrain !



Il est grand temps de se préoccuper de ce fléau qu'est l'attentat" low cost".



Pour rappel, l'Hydre, selon la mythologie grecque est un serpent gigantesque qui possédait plusieurs têtes !



La destruction de l'Hydre, fut un des 12 travaux d'Hercules.



Alors, notre Héraclès national est arrivé sans se presser........



Bien sûr, ce faisant, il chasse électoralement sur les terres de Droite.



Mais voilà ! l'Hydre a plusieurs têtes., dont celles de Macron ! D'un côté il y a le Président en recherche de légitimité pour les élections municipales, et de l'autre, qui ne connait rien au ressentiment des français suite aux événements tragiques subits à Paris.



C'est ainsi que le Préfet de Police de la circonscription a accordé une manifestation en soutien au boucher de la Préfecture de Police , Mickaël Harpon le sanguinaire, et auteur de la tuerie, à Gonesse , prévue pour le jeudi 10 octobre.



Cet agissement est une insulte à la mémoire de nos policiers et de leurs familles. Indirectement, ceci est ressenti comme la légitimation d'un attentat !



Enfin, Héraclès s'est rendu à la raison des députés et sénateurs de Droite révoltés. Il a fini , dans la douleur, par interdire cette manifestation.