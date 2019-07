Après cinq trimestres de baisse, l'emploi salarié repart à la hausse

Le 08/07/2019 | Par N.P | Lu 282

Au 1er trimestre 2019, l’emploi salarié augmente de 1,7% à La Réunion, révèle la dernière publication de l'Insee, et ce après cinq trimestres de baisse. Ce sont ainsi 258.400 salariés qui travaillent, soit 4.300 personnes supplémentaires par rapport au 4ème trimestre 2018.



Cette hausse est plus marquée dans le secteur privé (+ 2,1 %), grâce aux nombreuses créations d’emplois dans les petites entreprises. Dans le secteur public, l’emploi ne baisse plus (+ 0,8 %), "grâce à la montée en charge du nouveau dispositif de contrats aidés (PEC)", explique l'institut de sondage. 500 Réunionnais supplémentaires sont d'ailleurs employés dans ce cadre au 1er trimestre 2019, portant à 10 200 le nombre total de bénéficiaires.





Dans les secteurs marchands (+ 1 100 emplois également), l'Insee constate que "la dynamique est particulièrement marquée dans l’hébergement-restauration (+ 700 emplois), le commerce (+ 400), la construction (+ 500) et l’intérim (+ 300)". Seules l’agriculture et l’industrie ne créent pas d’emploi. Les secteurs non marchands, composé à 80 % d’emplois publics, bénéficient de cette montée en charge et créent ainsi 1 100 emplois ce trimestre.Dans les secteurs marchands (+ 1 100 emplois également), l'Insee constate que "la dynamique est particulièrement marquée dans l’hébergement-restauration (+ 700 emplois), le commerce (+ 400), la construction (+ 500) et l’intérim (+ 300)". Seules l’agriculture et l’industrie ne créent pas d’emploi.