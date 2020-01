Après de grosses casses sur des canalisations, la Casud met les moyens pour les abonnés

Le 31/01/2020 | Par Prisca Bigot - Ludovic Grondin | Lu 804

A 16H hier, un éboulis est venu endommager les deux canalisations du Pont du diable et Hirondelles dans les hauts du Tampon. Ces captages alimentent la ville du Tampon en priorité, mais aussi le territoire de la Casud.



Une équipe de cordistes est déjà en oeuvre ce vendredi après-midi pour nettoyer le site et passer à la phase travaux.



La sécurisation du site, nécessitant des purges, sera engagée jusqu’à lundi et les travaux de réparation à proprement dit, ne débuteront qu’à compter de lundi, voire mardi matin. "Ces travaux de réparations vont durer plusieurs jours", programme Alexandre Seto, chef d'agence Sudéau. Une estimation est tout de même communiquée : "la population sera impacté jusqu’à à peu près la fin de semaine prochaine", prévoit-il.



Avec plus de 3000 foyers abonnés à Sudéau, "on a environ 6500 personnes qui seront concernées [par ces coupures] dès cet après-midi selon les secteurs et d’autres d’ici samedi, dimanche". Les secteurs concernés sont Pont d’Yves, Bérive, Bras de Pontho, Petit Tampon, Grand Tampon et partiellement le 17ème km et Terrain Fleuri. Les autres communes de la Casud ne devraient pas être impactées, grâce à d’autres sources.



Afin de pallier cette rupture d’alimentation en eau, le président de la Casud, André Thien Ah Koon, a dévoilé le dispositif qui sera mis en place. Des citernes d'eau non potable seront installées dans les quartiers concernés. Les habitants pourront par contre récupérer des bouteilles d'eau potable. Les familles concernées devront présenter l’original de leur facture d’eau du mois d’octobre 2019. 3 litres d’eau potable seront alors distribués par personne et par jour.