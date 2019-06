Après l'accalmie de ce matin les averses sont plus fréquentes cet après midi et cette nuit

Après une courte accalmie ce matin, les pluies se renforcent cet après-midi, en prenant un caractère instable. Ces précipitations peuvent donner localement des cumuls importants sur les régions du Nord, de l'Est et du Sud-Est, notamment dans les hauts et sur le relief de ces régions. Même si le risque est faible, un coup de tonnerre ne peut être sereinement exclu, indique Météo France qui a décidé de maintenir le bulletin de vigilance fortes pluies.

Bon après midi toutes et tous!

REMARQUES GENERALES:

une accalmie très sensible a été observée ce matin. Même à la PDPalmistes la station de Météo France n'a enregistré que 0.2mm entre 9heures et midi.

Cependant des bandes plus actives sont à nouveau dans le voisinage de la Réunion: les averses augmentent à nouveau en fréquence et en intensité surtout sur le Nord et l'Est et les hauts associés.

la nuit prochaine reste humide sur l'île . Les passages d'averses sont fréquents et parfois modérés voire temporairement soutenus. Les régions Ouest et Sud-ouest apparaissent les moins exposées.

Jeudi est une journée de transition avec un temps encore localement humide avant Vendredi qui annonce le retour d'un temps plus sec.

2019 JUIN 26 12h45les rafales de vent sont surtout ressenties sur le littoral Nord-Ouest et Sud-Est dans la région des plaines ,du volcan, et sur les sommets en général comme dans la région du Maïdo ( rafale de 74km/h à midi).la haute mer est houleuse.Température du lagon: autour de 25°.Sur ce je vous souhaite un excellent après midi. Prudence sur les routes!Patrick Hoareau.