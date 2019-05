Après le Tour de Bretagne, nouvelle victoire pour Lorrenzo Manzin au Grand Prix de la Somme

Le 13/05/2019

C'est un début de saison canon que réalise Lorrenzo Manzin ! Le sprinter réunionnais a remporté ce dimanche la 33e édition du Grand Prix de la Somme disputée entre Abbeville et Doullens, une semaine après s'être imposé sur le Tour de Bretagne.



Le coureur de la formation (Vital Concept - B&B Hôtels) a devancé lors de cette course Romain Feillu (St-Michel-Auber 93) et Pierre Barbier (Natura4Ever-Roubaix Lille Métropole). Il succède au palmarès de l'épreuve à Adrien Petit.