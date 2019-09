Après les deux chutes mortelles en 2019, le sentier Augustave est sécurisé et rouvert

La préfecture de La Réunion vient de publier un arrêté concernant la réouverture du sentier Augustave dans le cirque de Mafate. L'une des portions de ce sentier avait été le théâtre de deux chutes mortelles.

Deux randonneuses y avaient perdu la vie début 2019. Le sentier Augustave a été sécurisé pour être rendu aux randonneurs, informe la direction régionale de l'Office national des forêts.Le 5 février 2019, une randonneuse d'une vingtaine d'années perdait la vie après avoir été victime d'une chute d'une soixantaine de mètres sur ce sentier.Il s'agissait du deuxième accident de ce type en quelques semaines. Un mois plus tôt, le 5 janvier, une autre femme, âgée de 24 ans, avait chuté mortellement au même endroit, sur un tronçon pourtant équipé d’une main courante.Ce sentier de montagne, alternant bordures de falaises et passages à gué, présente de nombreux passages délicats, comme tous les sentiers qui traversent les remparts de La Réunion.Ce deuxième accident avait incité les autorités à sécuriser cette portion fortement accidentogène. C'est ainsi qu'avait été diligentée une expertise menée par l’ONF pour "essayer de mieux comprendre l’origine de ces accidents et, éventuellement, apporter des améliorations au sentier", espérait l'ONF en début d'année.Dans le même temps, la préfecture prenait la décision d'interdire l'itinéraire par le biais d’un arrêté de fermeture au public.