🌡️ Températures prévues

➡️l'activité orageuse de la nuit s'est évacuée vers l'Est laissant derrière elle un ciel dégagé ce matin sur notre île.la masse d'air chaude favorise le développement des nuages sur les pentes et dans l'intérieur. Des averses sont possibles localement avant le début de l'après-midi.➡️des averses d'intensité modérée sont susceptibles de toucher tous les reliefs et l'intérieur avec une préférence pour ceux du Sud et ceux de l'Est.Ces averses peuvent localement déborder vers la côte surtout a priori sur la moitié Sud.de Nord-Est est surtout ressenti sur le Nord-Ouest entre la Grande Chaloupe et Saint Paul flashant autour de 50km/h en rafales.reste agitée de Saint Jo à Champ Borne en passant par Sainte Rose. La houle d'alizé résiste à une hauteur de 2m.La température du lagon est voisine de 28° .sont souvent supérieures aux normales sur le littoral comme dans l'intérieur . Voir détails ci-dessous.➡️➡️06h25 le 01 --18h18 le 31🧳 La pression atmosphérique à 08h00 à Gillot : 1009.9