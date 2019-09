Après un règne (de terreur…) de 35 ans à France télévision, Patrick Montel se retrouve sur la touche!

Le 29/09/2019 | Par Marc Marie

Les incohérences de ce journaliste qui se prenait pour la référence de la pensée du mouvement sportif étaient depuis longtemps insoutenables. Ses rodomontades et propos de choc et choquants ne sont définitivement pas ce que le public est en droit d’attendre d’un commentateur sportif digne de ce nom.



Alors, un grand merci à Kevin Mayer qui, en annonçant que s’il gagnait la médaille d’or au Mondial d’Athlétisme de Doha, il refuserait de participer à toute émission de Patrick Montel, a poussé dehors ce commentateur qui salissait le sport. Kevin Mayer a été très clair en déclarant à France Télévision: "Demain si je suis champion du monde et si Patrick Montel est là, je ne me déplacerais pas sur votre plateau!"



Dans le duel commentateur/sportif, Montel a perdu. France Télévision a tranché: il reste à la maison et j’en suis plus que satisfait!



Cependant, tout cela ne doit pas nous empêcher de réfléchir à ce métier de journaliste, si souvent critiqué aujourd’hui, à son pouvoir et à ses limites. Et surtout à la liberté d’informer… Est-ce vraiment aux sportifs aujourd’hui, et pourquoi pas aux camionneurs, aux boulangers, aux politiciens ou tout autre corps de métier demain, de décider de la carrière des journalistes?



Le journaliste se doit de nous éclairer, de nous apporter de l’information basée sur des faits vérifiables et vérifiés. Il se doit de nous pousser à réfléchir. Il ne lui appartient pas d’imposer son point de vue, surtout quand il est juste basé sur son ressenti, sans être étayé par des preuves irréfutables. Il doit aussi admettre la contradiction et user d’arguments solides et non fallacieux dans la discussion avec ses invités.



Pourquoi en sommes nous arrivés là?



Le 8 avril 2019, comme il le fait souvent, et surtout de façon complètement irréfléchie, Montel, dans un grand monologue Facebook en direct, prend catégoriquement position. Il attaque les sportifs et l’ALD (Association de Lutte contre le dopage), accusant globalement les uns de se doper systématiquement et les autres de promouvoir activement et au quotidien cette pratique, sans le moindre état d'âme.



Une telle position est vraiment déplorable. Tout est enchevêtré, déformé. Les explications ne sont pas claires, bref, c’est indigne d’un journaliste sportif de chaîne publique. Monsieur Montel oublie également l'obligation de réserve que lui impose l'État. Au delà de cette obligation, il oublie aussi le respect qu’il doit au public et aux sportifs qui, après tout, le font vivre. Dans sa mégalomanie, il se prend pour un Julian Assange du sport, mais il salit tout et tous et, surtout, n’apporte aucune preuve.



Nos journalistes sont-ils des remparts contre les pouvoirs? Nous aimerions le croire. Nous aimerions croire en leur intégrité. Hélas, la puissance énorme des médias est désormais à la botte de la haute finance, de l'oligarchie qui tire toutes les ficelles. On fait dire aux journalistes ce qu’on veut quand on en a besoin. On crée de petits scandales comme celui-ci pour cacher de grosses escroqueries, l’asservissement du peuple, des foules de "sans dents", de tous ces "gens qui ne sont rien"… Le plus triste, c’est que nous sommes les crétins qui payons pour nous faire enfumer… Si c’est cela la démocratie, NON MERCI !



Un mot pour ce "dieu du stade", Kevin Mayer, recordman du monde du décathlon… Kevin je partage tes positions : Montel est indigne. Cela fait des lustres que je condamne, ainsi que des milliers d'internautes, ses positions. Mais qu’un athlète, soit-il le meilleur sportif de quelque discipline que ce soit, impose la mise à l’écart de ce médiocre, me paraît tout aussi contestable. Cela fragilise encore plus les autres journalistes. Je ne vois pas d’évolution positive avec une telle façon de procéder.



Ceci dit, merci Kevin et bonne chance pour ce championnat du monde. Concentre-toi et garde toujours le cap pour les J.O de Tokyo.