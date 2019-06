Ardennes: Le patron de l'antiterrorisme mis en examen pour "viol aggravé sur mineur"

Le 27/06/2019 | Par Pierrot Dupuy | Lu 57

La patron de l'antiterrorisme dans les Ardennes a été mis en examen pour viol aggravé sur mineur, agression sexuelle aggravée et détention d'images pédopornographiques. Il est actuellement en prison et encourt une peine de 20 ans de réclusion criminelle.



L'affaire a débuté en avril dernier, quand une jeune fille de 20 ans porte plainte pour des viols dont elle disait avoir été victime trois ans plus tôt. La jeune femme accusait le responsable de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) dans les Ardennes d'avoir abusé d'elle à trois reprises : deux fois dans son bureau, et une fois dans une forêt. Le suspect a de son côté affirmé qu'elle était consentante.



Les investigations ont permis de découvrir que le policier était attiré par les jeunes filles. Deux autres adolescentes, de 16 et 17 ans ont également eu des relations avec lui, affectives pour l'une, sexuelles pour l'autre. Mais elles n'ont pas porté plainte.



L'enquête se poursuit, notamment avec l’exploitation de ses ordinateurs, où de nombreux fichiers pédopornographiques ont été découverts. Les enquêteurs cherchent également à identifier d'éventuelles autres victimes. Ils ont de forts soupçons concernant une fillette d'une dizaine d'années.