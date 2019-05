"Aret ek sa", la nouvelle campagne de sensibilisation sur les dangers de l'alcool au volant

Le 08/05/2019 | Par N.P | Lu 805

Parce que 13 personnes ont été tuées dans un accident impliquant une conduite sous emprise de l'alcool l’année dernière et que 1 774 permis de conduire ont été suspendus, la préfecture de La Réunion lance une nouvelle campagne de sensibilisation sur les risques de l’alcool au volant.



Du 8 au 22 mai 2019, une affiche "Aret ek sa", conçue par deux classes du lycée Jean Perrin, ornera l’arrière des Cars jaunes de l’île et un spot national sera diffusé également dans les salles de cinéma du nord et de l’ouest.



En partenariat avec le Conseil départemental et le Conseil régional, l’objectif est d’inciter les conducteurs à désigner un " Sam", le conducteur qui boira pas et ramènera ses proches.



Cette nouvelle campagne vise également à sensibiliser les familles et amis à la nécessité de veiller à l'état d'alcoolémie de leurs proches qui s'apprêtent à reprendre la route. Automobilistes ou motards, "adopter une conduite responsable reste le meilleur moyen d'éviter des drames".