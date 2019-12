Argentine : Un ambassadeur démissionne après avoir été surpris en train de voler un livre

Le 24/12/2019 | Par Pierrot Dupuy | Lu 112

L'ambassadeur du Mexique en Argentine Ricardo Valero a démissionné "pour raisons de santé", après avoir été pris en flagrant délit de vol d'une biographie de Casanova dans la plus célèbre librairie de Buenos Aires.



Des images de vidéosurveillance prises le 26 octobre et publiées début décembre montraient l'ambassadeur glissant furtivement un livre d'une valeur d'environ 9€ dans un journal.



Interpellé par les vigiles, le diplomate avait tenté de se justifier en montrant des reçus dont aucun ne correspondait à l'ouvrage dérobé.



L'ambassadeur subit actuellement un "traitement neurologique", a tweeté le ministre mexicain des Affaires étrangères Marcelo Ebrard, qui lui a souhaité "un prompt rétablissement".



Selon les médias mexicains et argentins, M. Valero, 77 ans, souffre d'une tumeur au cerveau qui altère son comportement.