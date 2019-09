Ariane Carletti, du club Dorothée, est morte

4. Pascale le 04/09/2019 17:01



Une victime de plus car oui le cancer sera bientôt la première cause de mortalité mondiale. D'ici 20 ans on développera sans doute tous un cancer.

Car tout cela a été décidé depuis très longtemps.

Nous empoissonner, nous faire tomber malades, nous faire miroiter "les remèdes" qui coutent une véritable fortune et nous enterrer quand on a bien engraissé les labos... :)

Nous ne sommes qu'un élevage.