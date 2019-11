Arrestation de plusieurs auteurs de cambriolages dans l'Ouest

Le 23/11/2019 | Par Zinfos 974 | Lu 943

Le 15 novembre 2019, plusieurs cambriolages ont été constatés par les gendarmes de l'Etang Salé.



Quelques jours après le 19 et 20 novembre, cinq personnes suspectes sont interpelées et placées en garde a vue dans les locaux de la brigade de recherche de Saint-Pierre et Saint-Paul. Parmi eux 4 mineurs.



Le préjudice de ces vols s'élève à 20.000 euros. Les voleurs se concentraient sur les bijoux et le multimédia.



Après leur garde à vue, un mineur a été placé en détention. Les trois autres ont été mis en examen.



Le majeur a été jugé suivant la procédure de comparution immédiate. Condamné à 9 mois d'emprisonnement ferme, il a été laissé libre de partir a l'issue de l'audience. Les cinq compères sont connus de la justice.



Dans une autre affaire, c'est un homme de moins de 30 ans qui est interpelé à Saline-les-bains le mardi 19 novembre. Ce dernier est suspecté d'avoir commis un viol avec arme le dimanche 17 novembre. Il a été rapidement identifié et placé en garde a vue puis présenté au procureur de la République en vue de sa mise en examen.