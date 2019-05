"Arrêt' sali nout ti péi": Une nouvelle opération de ramassage des déchets lancée par Best Run

"Arrêt' sali nout ti péi". Une nouvelle campagne de ramassage des déchets sur le littoral est lancée par l'association BEST RUN Le rendez-vous est donné dimanche 9 juin à partir de 9h sur la plage de Cap Homard à Boucan Canot, pour ramasser les déchets présents, les trier et les valoriser."Vous pouvez venir à n'importe quelle heure et pour n'importe quelle durée entre 9h et 15h, et ramasser autant que vous voulez. Et restez connectés, on vous concocte des surprises pour le jour J !", annonce l'association sur les réseaux sociaux.--Les détails sur https://www.facebook.com/events/583682568826689/