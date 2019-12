Arrêt sur le champ pour des stands de vente de poulets grillés

Le 15/12/2019 | Par Nicolas Payet | Lu 3567

Ce dimanche 15 décembre, les militaires de la brigade de Saint-Benoît et la cellule travail illégal ont procédé au contrôle de plusieurs stands de vente de poulets grillés.



Accompagnés par des agents de la DAAF et de l'URSAAF, ces contrôles ont permis de découvrir plusieurs infractions graves à l'hygiène et la salubrité.



Deux stands ont immédiatement fait l'objet d'un arrêté préfectoral pour suspendre leur activité. D'autres infractions relatives à la dissimulation d'activité ou de salarié ont également été relevées.



La gendarmerie prévient que d'autres contrôles sont prévus dans les prochaines semaines.