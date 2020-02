Arrêté pour avoir vendu des cachets d’ecstasy sur Facebook

Le 01/02/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 1130

La police de La Réunion a mis fin à son trafic d'ecstasy qu’il réalisait sur Facebook. Alertée par la Brigade numérique de la Gendarmerie Nationale de l’existence d’un trafic d’ecstasy via l’utilisation des réseaux sociaux, la Brigade des Stupéfiants a enquêté et est remontée jusqu’à un individu qui aurait utilisé son profil pour proposer à la vente divers modèles de cachets d’ecstasy.



Ce dernier a été interpellé et placé en garde à vue après des surveillances et filatures. 465 cachets d’ecstasy et la somme de 1050 euros de la vente des stupéfiants ont été découverts à son domicile.



"L’exploitation de son téléphone portable apportait de nombreux éléments confirmant le trafic d’ecstasy", indique la Police.



L’individu a reconnu les faits. Sur le marché local, la vente des produits saisis lui aurait rapporté 9300 euros.



Des analyses ont été réalisées sur les saisies, elles confirment la présence de M.D.M.A.

Le mis en cause a été déféré. L’argent a été confisqué et déposé à la caisse des dépôts et consignation. Son téléphone, d’une valeur de 1259 euros, a été saisi et mis sous scellés.