Arrêtés à l’aéroport en possession de Subutex : les deux mineurs au centre d’une enquête internationale

Le 13/05/2019 | Par E. Moris | Lu 100

Ils sont non seulement les victimes collatérales de cette affaire, mais ils se retrouvent au centre d’une enquête qui les dépasse complètement.Les autorités françaises ont été appelées à la rescousse par Port-Louis, après la saisie de 2 310 comprimés de Subutex sur deux garçonnets, âgés de 6 et 9 ans, à l’aéroport, samedi.Les deux enfants revenaient d’un séjour en France. Pour les autorités locales, il y aurait bel et bien un réseau entre Paris et Plaisance. Il faut savoir que le Subutex est considérée comme une drogue à Maurice… même s’il est connu que ce médicament est un produit de substitution à l’héroïne. La drogue était cachée dans des jouets dans les bagages des deux enfants.