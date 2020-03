Arrivée du paquebot l'Aïdablu ce jeudi : Une "escale en toute sécurité"

Le 04/03/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 609

Le grand port maritime de La Réunion communique ce mercredi sur l'escale du paquebot l'Aïdablu prévue ce jeudi. Le bateau fera escale deux jours avec à son bord environ 2 700 personnes (passagers et membres d’équipage). L'Aïdablu opère un circuit rotatif de 15 jours dans l’océan Indien, passant par La Réunion, Seychelles, Madagascar et Maurice.



"Aucun embarquement de membre d’équipage ou de passager en provenance d’un pays à risque n’a été signalé sur les 14 derniers jours et l’ARS a émis la libre-pratique, permettant ainsi l’escale en toute sécurité", précise le grand port maritime.



Et de préciser que "toute escale peut générer l’intervention des secours (ambulance ou pompier) en cas de nécessité de soins pour les personnes à bord (sans lien avec le CORONAVIRUS mais plutôt avec la moyenne d’âge élevée des passagers)."



Le grand port souhaite par ailleurs revenir sur les rumeurs qui ont entouré la dernière escale d'un navire de croisière ce weekend :"en conséquence du point précédent, des véhicules pour personne à mobilité réduite avec rampe d’accès sont aussi régulièrement utilisés pour permettre les excursions à ce public. Leur couleur noire a pu être à l’origine de rumeurs infondées circulant sur les réseaux sociaux."