Art Gadiamb: Lumière sur les jeunes talents réunionnais

La finale d'Art Gadiamb 2019 c'était mercredi dernier au théâtre Vladimir Canter.



Le concours de jeunes talents avait pour jury afin d'élire les heureux gagnants de la catégorie chant: la chanteuse Emmanelle Ivara ainsi que la directrice artistique du label Run Hit Emma.



Pour la catégorie danse, les danseurs Jérémy Fontaine et Lino Merion. Et pour la catégorie grain d'folie : l'humoriste Titi le Comik et l'influenceuse beauté Couleur Café.



Présenté par Jean-Claude Coindin les 4 finalistes par catégorie se sont succédés dans une ambiance festive et familiale.



Ont été élus devant plus de 150 personnes le groupe TILT dans la catégorie chant, les 3 frères et soeurs ont reçu une standing ovation pour leur medley pop.



Dans la catégorie danse, le jury a élu non sans difficulté la jeune Liliana Javegny, danseuse hip-hop dont la spécialité est le popping.



Enfin la catégorie grain d'folie a été remportée par Patrice Naze qui a émerveillé le public grâce à ses tours de magie et de télékinésie.



L'équipe d'Art'Gadiamb vous attend encore plus nombreux pour la 4e édition l'année prochaine.