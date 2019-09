Assassinat de Ste-Suzanne: La voisine suspectée déférée ce dimanche

3. Atomicoyote le 15/09/2019 18:21



Je dis ça, je dis rien, mais balancer du "présumée coupable" dans un article qui se veut d'information... Ça fait pas très professionnel (la présomption d'innocence, ça vous parle ?).

Sans parler du terme "assassinat", qui sous-entend la préméditation, dont j'ai tendance à penser qu'elle est sujette ici à caution (la lecture des récents articles, qui se contredisent d'un jour à l'autre , sur ce site comme sur d'autres, laisse craindre que les auteurs détiennent peu voire pas d'informations fiables).

Et pendant qu'on y est, "auteure", c'est moche et grammaticalement incorrect, préférez "autrice" (auditeur, auditeuse/auditrice?), préférez autrice (l'académie française vous dira merci) et, et eeeet on ne produit pas un acte, on le commet.