Assises: Une famille qui en viole une autre pendant des années

Le 19/02/2019 | Par Soe Hitchon - soe.hitchon@zinfos974.com | Lu 3593

Si la cour d’Assises ne manque malheureusement pas d’affaires de viols ces dernières semaines, celle-ci est d’autant plus sordide qu’elle concerne les mineurs d’une famille qui ont commis des actes de viols et d’agression sexuelle, pendant de nombreuses années, sur les enfants d’une famille voisine, à Saint-Leu.



Trois frères sont jugés pour des faits commis entre 1991 et 1997. Ils avaient plus de 15 ans ; leurs victimes, cinq en tout, avaient entre 6 et 9 ans. Et au sein de ces familles très proches, les viols étaient devenus habituels, souvent dans un parc à cabris situé en bas de la maison des accusés. Même le petit garçon du groupe d’enfants n’a pas été épargné. Les parents n'auraient rien remarqué. Ce n’est que lors d’une dispute familiale que les faits ont été révélés et que l’aînée des victimes a osé porter plainte.



Parfois des attouchements, mais souvent des pénétrations, les actes décrits avec concordance par toutes les victimes sont confirmés par les accusés lors de l’instruction. Deux autres hommes étaient impliqués : un quatrième frère, alors qu’il n’avait que 13 ans, mais contre qui les charges étaient insuffisantes, et un cousin des victimes, jugé en correctionnelle pour agressions sexuelles. L’un des accusés est en détention provisoire depuis 2017 ; les deux autres sous contrôle judiciaire.



Aujourd’hui âgés de plus de 30 ans, ils pourront peut-être voir justice faite et tenter de comprendre, ce dont ils n’étaient pas en capacité, alors qu’ils étaient enfants.