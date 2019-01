Assises : Vexé, il tire dans le visage d’un dalon

Le 22/01/2019

C’était le lendemain de Noël, en 2015. L’ambiance est festive et l’alcool coule à flots. À la Saline-Les-Hauts dans le quartier Corbeil, Rhuben Solon, un Saint-Paulois de 28 ans est avec un ami, Alexandre, et deux Portois que ce dernier côtoie, Idriss et Ismaïd Djae. C’est un samedi soir, ils ont bu dans un bar à Trois-Bassins et se trouvent ensuite dans la voiture d’Alexandre, avec l’intention de déposer Rhuben Solon chez lui.



Et c’est là que ce dernier, père de famille, monte chez lui, récupère un fusil de chasse et tire sur les jeunes qui se trouvent alors à l’extérieur du véhicule. Ils auraient tenté de se protéger mais Rhuben Solon aurait fait le tour de la voiture pour les atteindre. Il touche mortellement Idriss, 30 ans, au visage et blesse les deux autres. Il appelle ensuite les gendarmes et attend sur place.



Selon lui, il aurait été victime de moqueries toute l’après-midi, expliquant son geste. Le groupe lui reprochait de ne pas être intervenu dans une bagarre au bar impliquant Alexandre. Une version que les victimes refusent.



Rhuben Solon est jugée devant la cour d'assises jusqu'à demain.