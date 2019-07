Association 1000 Sourires: Les marmailles découvrent le tir à l’arc

De nouveaux sourires décochés par l'association 1000 Sourires à l'occasion d'une journée sportive en compagnie du club des “Archers de Saint-Denis”.

Une trentaine d’enfants parrainés par 1000 Sourires ont pu découvrir le tir à l’arc, dans le cadre d’une journée sportive. Le club des “Archers de Saint-Denis” a accueilli en VIM (Very Important Marmailles) les enfants de l’association saint-pauloise, présidée par Ibrahim Ingar.



C’est Christian Bommalais, président des “Archers de Saint-Denis”, qui a accueilli les marmailles, en compagnie des animateurs du club, Nathalie, Gilles, Olivier, Patrice et Pascal. Après avoir avalé leur petit-déjeuner, pour prendre des forces avant l’effort, les marmailles ont découvert leurs arcs. “Il y en a pour les droitiers et pour les gauchers", explique Christian Bommalais. "Mais attention, au tir à l’arc, ça n’a pas la même signification. On peut très bien être droitier pour écrire mais gaucher pour viser. C’est important de connaître son oeil directeur, qui est celui avec lequel on vise, pour savoir si l’on doit prendre un arc de gaucher ou de droitier.”



Des cibles géantes et des médailles



Les enfants ont ensuite démarré les ateliers, par petits groupes de dix. Premier objectif: adopter la position parfaite pour réussir son tir. Un bras tendu, l’autre bien en arrière avec le coude plié, trois doigts sur la corde, et la main au niveau de l’oeil. Les marmailles sont prêts à mettre toutes leurs flèches dans le mile !



Lors du dernier atelier, les enfants se sont affrontés pour désigner le meilleur archer du jour. C’est Ruben qui a remporté la médaille d’or, devant Keruan, médaillé d’argent, et Mathias, médaillé de bronze. Le champion, qui essayait le tir à l’arc pour la première fois, était tout fier de confier son secret pour viser juste : “je pense que la cible, c’est quelqu’un que je n’aime pas”, se moque le petit garçon.



“Nous sommes heureux d’avoir pu permettre aux enfants de 1000 Sourires de découvrir cette discipline qui nous passionne et qu’ils sont très peu à connaître”, résume Christian Bommalais.



“Cette journée était une parenthèse de bonheur pour ces enfants qui ont été reçus par le club “ Archers de Saint-Denis”. Ils se sont dépensés, ils se sont amusés et surtout, ils se sont ouverts à une nouvelle discipline sportive”, se réjouit Ibrahim Ingar.

1000 Sourires c'est à ce jour : 237 opéations réalisées et 10 031 marmailles parrainés.