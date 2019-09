Association 1000 Sourires : ça swingue avec Abdoul au Golf du Bassin Bleu

Le 15/09/2019

Pour sa première opération de rentrée, une vingtaine d’enfants parrainés par l’Association 1000 Sourires ont été accueillis en VIM (Very Important Marmaille) au Golf du Bassin Bleu à Villèle. Ils ont frappé leurs premières balles avec Geneviève Barreaud, médaillée d’argent aux derniers Jeux des Iles ainsi qu’un invité surprise. Le jeune artiste saint-paulois Abdoul a parrainé cette journée de découverte du golf, pour le plus grand bonheur des enfants.

Trois ateliers d’initiation - permettant de découvrir le “putting”, le “tipping” et le “practice” - étaient proposés aux enfants, par petits groupes. A l’atelier “putting”, Christine Gufflet, membre de l’équipe séniors femme du Bassin Bleu a aidé les marmailles à se concentrer pour mettre la balle dans le trou.



A quelques mètres, les golfeurs en herbe ont participé à l’atelier “tipping”. Chronologiquement, c’est le coup que l’on frappe avant de “putter”, pour se rapprocher du “green”. Les marmailles ont essayé également de sortir du “bunker”, cette fosse à sable qui constitue l’un des obstacles au golf, grâce aux conseils de Geneviève Barreaud, médaillée d’argent aux derniers Jeux des Iles à Maurice.

Enfin, les marmailles ont appris à frapper plus fort, sur le “practice”, en compagnie de Fred Lam Soo, cheville ouvrière de cette opération. La session golf s'est terminée par une démonstration avec Geneviève Barreaud et Fred Lam-Soo, qui ont frappé des balles à plus de 200 mètres, sous les regards ébahis des enfants.

“Avec les équipes du Bassin Bleu, nous sommes vraiment heureux de faire découvrir ce sport aux enfants de 1000 Sourires une nouvelle fois. On espère toujours qu’ils auront envie de continuer à découvrir ce sport qui est notre passion, et qui a trop souvent la réputation d’être inaccessible”, confie Fred Lam Soo, membre du Club Bassin Bleu.

Abdoul chante “Nou ariv” pour les marmailles

Cette après-midi golf était aussi une découverte pour le parrain de la journée, le jeune artiste Abdoul. Le jeune artiste, originaire de Saint-Paul, connaissait bien l’association : “petit, j’ai eu l’occasion de faire une sortie avec 1000 Sourires. Alors je suis vraiment heureux de pouvoir m’engager aux côtés de l’association, en tant que parrain cette fois”, raconte-t-il.

“Je suis vraiment heureux que nos chemins se croisent à nouveau. C’est toujours émouvant de découvrir, un peu par hasard, ce que deviennent les enfants qui ont été parrainés par l’association. Aujourd’hui, c’est un ancien filleul qui est devenu à son tour parrain de 1000 Sourires”, s’émeut Ibrahim Ingar, président de l’association.

L’après-midi sportive s’est ensuite terminée par un goûter en musique. En effet, Abdoul ne pouvait pas partir sans avoir interprété sa chanson “Nou Ariv” en live. “On a chanté et on a dansé, c’était super”, s’enthousiasment les enfants. Et leur idole leur réserve une dernière surprise: au moment de leur dire au revoir, Abdoul dédicace chacun de leurs T-Shirts, qu’ils garderont en souvenir de cette après-midi inoubliable.