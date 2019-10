Association Droit de cité: A tous nos soutiens, historiques ou plus récents !

Un mois d'octobre plutôt morose avec peu de dons (vacances scolaires et taxes foncières obligent) alors que nos charges sont les mêmes, que nos ordures s'accumulent faute de mise à disposition d'une benne par notre collectivité et que les subventions sont toujours aussi inexistantes malgré le travail d'intérêt général réalisé par notre Droit de Cité et son Arche de Noé depuis 20 ans.La CIREST vient de nous délivrer royalement 10 bons de stérilisation subventionnés pour les femelles (chiennes et chattes) ; de son côté, la Fondation Bardot vient de nous attribuer une rallonge de 2000 € pour la stérilisation des matous exclus du Plan de lutte contre l'errance et pour des chiens et chats en attente de soins.C'est donc vers nos donatrices et nos donateurs que nous nous tournons aujourd'hui pour un coup de pouce afin que nous puissions faire face à nos dépenses pour les 10 prochains jours.Vous pouvez effectuer votre don :- soit par chèque libellé au nom de DROIT DE CITE - 70 RN2 - 97437 SAINTE ANNE- soit par virement à l'aide du RIB en pièce jointe (le plus rapide car disponible sous 24h)- soit encore sur la Gamelle Solidaire de fin de mois sur le site de LEETCHI. com en cliquant sur le lien ci-dessous :Un reçu fiscal vous sera délivré pour vos impôts.En vous remerciant par avance de votre soutien pour que nous puissions continuer notre action en faveur des animaux en détresse, en l'absence de soutien de notre collectivitéEn mon nom, celui de nos agents de chenils et de nos nombreux pensionnaires chiens et chats en attente d'adoptionAstrid Puissant