Ateliers "ménage au naturel": Dire adieu aux produits chimiques, c'est simple et économique

Le 23/01/2019 | Par Marine Abat | Lu 369

Ils sont meilleurs pour la planète, pour notre santé, mais aussi pour le porte-monnaie. Les produits ménagers "faits maison" à partir d'ingrédients naturels ont le vent en poupe. Vinaigre blanc, bicarbonate de soude, citron, huile d’olive, sel, huiles essentielles… la plupart des éléments nécessaires se trouvent déjà dans notre placard. Et les recettes sont faciles à réaliser, comme ont pu constater les participants des ateliers "ménage au naturel" proposés par le TCO. Deux sessions (gratuites) étaient organisées ce mercredi matin à la déchèterie de Trois-Bassins. Guidés par Sandrine et Fabiola, médiatrices de Cyclea (prestataire du TCO), les participants ont mis la main à la pâte et réalisé trois recettes : le nettoyant désinfectant multi-surfaces, le nettoyant WC et le produit d’entretien pour les meubles en bois. De quoi apprendre à bannir les produits chimiques et toxiques trop souvent utilisés. L’occasion également de profiter de l'ambiance conviviale pour s’échanger tous leurs trucs et astuces.

"Des ateliers très prisés"



"Une fois à la maison, on utilisera le produit qu’on a fabriqué aujourd’hui, puis on essaiera d’aller plus loin", explique Stéphane, motivé à l’idée d’utiliser "des produits sains au quotidien", non néfastes pour l’environnement.



Un avis partagé par Corinne, qui ajoute : "Ça évite de consommer et ça permet d’économiser en réalisant des produits avec ce que l’on a sous la main. J’espère que ça deviendra un automatisme pour mes enfants".



Au total, trois ateliers ont été organisés sur cette thématique lors de ces vacances, en plus de ceux sur l'achat malin et la gestion des déchets. "Ces ateliers sont très prisés. De plus en plus de gens se montrent intéressés. Les places ont très vite été réservées", souligne Anne-Sophie Tauran, chargée de communication à Cyclea. D’autres devraient être organisés pendant les prochaines vacances, peut-être plus nombreux, vu l'engouement.