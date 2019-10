Attaque au couteau: 4 policiers tués à la préfecture de Police de Paris

5. le taz le 03/10/2019 17:22



bon, censuré pass qu'il ne faut pas dire la vérité.



on peut au moins écrire que hier, 27000 policiers dans la rue....



une directrice d'école qui se suicide



et aujourd'hui 4 MORTS, assassinés toujours par les mêmes imbéciles qu'il est interdit par gaucho de base de critiquer ?



ça va super bien en france....

et ça ne fera que régresser....



ce pays est perdu.