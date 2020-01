Attaque au couteau à Villejuif: Au moins un mort, l'assaillant tué

Le 03/01/2020 | Par Zinfos974 | Lu 797

Un homme a attaqué au couteau plusieurs personnes, ce vendredi, à Villejuif (Val-de-Marne). Une des victimes est décédée et deux autres personnes ont été blessées. Une victime est en urgence absolue, l'autre en urgence relative.



Selon les premiers éléments, l’attaque a eu lieu vers 14 heures dans le parc des Hautes-Bruyères dans cette ville située au sud de Paris.



L’assaillant, dont les motivations ne sont pas connues à ce stade, a été abattu par des policiers de la Brigade anticriminalité (BAC) dans la commune voisine de l’Haÿ-les-Roses. L'auteur est mort neutralisé par au moins trois tirs de policiers.



"On doit dénombrer trois victimes, un décédé et deux personnes dont l'état est en cours d'examen dans différents hôpitaux du Val-de-Marne", a déclaré Laure Beccuau, procureure de la république de Créteil.



"Il y a un autre décédé qui est le mis en cause (...) Dans son périple meurtrier, le mis en cause a tenté de s'attaquer à d'autres victimes qui ont réussi à l'éviter", a affirmé la procureure.



Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur Laurent Nunez est arrivé sur les lieux de l'attaque aux alentours de 15h30, accompagné du préfet de police de Paris Didier Lallement. Laurent Nunez a salué "la réactivité" des forces de l'ordre et des pompiers lors de l'attaque.



L'identité de l'assaillant n'est pour l'heure pas connue.



Le maire de Villejuif, Franck Le Bohellec, a fait part de son "immense tristesse" après l'attaque :