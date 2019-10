1. Justice laxiste ! le 26/09/2019 17:59



Agression sur sa femme, agression sur les forces de l'ordre et que 2 deux ans aménageable et dans six mois terminé, c'est vraiment cadeau !

A ce tarif, pourquoi se priver de jouer les cadors sur une femme ou des Gendarmes ?

Jugement plus sévère ou...