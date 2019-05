Attaque de requin à Saint-Leu : Le surfeur est décédé

Le 09/05/2019 | Par Zinfos974 | Lu 62942

Cet après-midi vers 17h, un jeune homme pratiquant le surf est décédé des suites d’une attaque de requin à Saint-Leu, au niveau du spot de la tortue.

Une attaque de requin s'est produite à Saint-Leu ce jeudi après-midi. Les secours sont intervenus pour tenter de récupérer le corps de la victime. Ce sont des surfeurs avec lesquels il était qui ont donné l'alerte. Leur ami a eu la jambe arrachée par le squale.



A 16h26, le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage de La Réunion (CROSS) a été alerté d’une possible attaque de requin à Saint-Leu par le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (CODIS). Celui-ci a été avisé par un témoin qu’un surfeur aurait disparu de la surface de l’eau et que seule sa planche était visible depuis le rivage.



Des moyens importants de secours ont alors immédiatement été engagés : la section nautique du SDIS, un équipage du service médical d’urgence et de réanimation, la section aérienne de la gendarmerie (SAG), 15 gendarmes et 3 policiers municipaux.



L'hélicoptère de la section aérienne de la gendarmerie a survolé la gauche de Saint-Leu afin de repérer le corps du surfeur et a fini par le localiser. Sortie de l’eau par la brigade nautique du SDIS , la victime présentait de profondes blessures. Ramenée au niveau du quai du port de plaisance, et malgré l’intervention des secours, son décès a été prononcé. L'homme de 29 ans est décédé des suites de ses blessures.



La victime surfait avec un groupe d'amis lorsque l'attaque s'est produite vers 16H30.



Olivier Tainturier, sous-préfet de Saint-Paul, s’est rendu sur place avec des agents du centre de ressources et d’appui pour la réduction du risque requin (CRA). Une équipe de la cellule d’urgence médico-psychologique a été dépêchée pour le soutien des personnes présentes au moment du drame.



Amaury de Saint-Quentin, préfet de La Réunion, fait part de son émotion face à ce drame. Il rappelle la nécessité de respecter la réglementation en vigueur et en appelle à la responsabilité de tous.