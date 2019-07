Attention : Vague de nouvelles arnaques sur le net

Le 15/07/2019 | Par Pierrot Dupuy | Lu 508

Les pirates sont malins. Et adaptent leurs arnaques en créant de fausses pages Facebook à partir d'entreprises ou de médias réunionnais, histoire de rendre crédibles leurs offres pour nos concitoyens.C'est ainsi qu'après avoir utilisé une fausse page NRJ Réunion pour soi-disant offrir de gagner des voyages à Disneyland Paris , sujet que nous avions déjà dénoncé, les mêmes pirates -ou d'autres- reviennent à la charge avec une nouvelle offre de 400 téléphones Samsung Galaxy Fold, toujours sous couvert de la radio n°1 chez les jeunes.Le piège est évident pour qui s'intéresse un petit peu au monde des smartphones : Samsung, après avoir rencontré des problèmes sur ce téléphone pliable, a en effet décidé de le retirer de la vente.Autre signe qui aurait du attirer l'attention des internautes : NRJ Réunion devient NRJ La Réunion sur la fausse page... Une simple recherche sur Google du site de NRJ Réunion aurait permis de s'apercevoir de la supercherie.Tout cela n'a pas empêché de nombreux Réunionnais de tomber dans le piège et d'appeler un numéro surtaxé basé à l'étranger, en y laissant quelques dizaines d'euros au passage.

Dans le même registre, on a aussi droit à 200 iPhone XS Max offerts par NRJ 12.



Iphone étant un nom de marque, il ne prend pas de "s" au pluriel. Mais les pirates ne sont pas sensibles à ce genre de détails...

Et pour finir cette liste qui est loin d'être exhaustive, ils ont également fait croire à quelques naïfs qu'ils avaient la possibilité de gagner l'un des 20 Thermomix "offerts" dans le cadre d'une loterie.Quelques conseils : sachez d'abord que Facebook interdit ce genre de loteries. Donc, quand vous voyez une annonce proposant de vous permettre de gagner des iPhone ou des Samsung, ou tout autre produit du même genre, il s'agit toujours d'une arnaque.Le temps que les pages, qui sont crées à chaque fois pour l'occasion, soient signalées à Facebook et que cette dernière réagisse, plusieurs milliers de personnes ont eu le temps de se faire arnaquer.Je me demande d'ailleurs si la responsabilité de Facebook ne peut pas être engagée par ceux qui ont été victimes. Mais les escrocs tablent sur le fait que personne n'irait faire un procès à la multinationale, avec tous les frais et les ennuis que cela engendre, pour récupérer seulement quelques euros...Sinon, comme je l'ai déjà dit, prenez la peine d'aller vérifier sur la page officielle du média qui est censé publier l'annonce si cette dernière y figure réellement. Vous serez vite édifiésEnfin, dernier indice : ces annonces sont généralement truffées de fautes d'orthographe. Un signe qui à lui seul devrait suffire à vous inciter à vous méfier !