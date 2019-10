Attention aux arnaques aux documents administratifs en ligne

Le 02/10/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 120

La demande d’actes d’état-civil reste un service gratuit dans la ville de Saint-Paul. Méfiez-vous car plusieurs sites internet malfaisants vous proposent d’effectuer ces démarches à votre place en vous réclamant de l’argent.Une pratique évidemment interdite par la loi. La société privée Advercity usurpe l’identité de certaines collectivités dont celles de la commune à des fins commerciales. Cette d’escroquerie se matérialise par la demande de vos coordonnées bancaires et d’une somme de 30 euros.Voici la liste des principaux sites illégaux :Cette tentative de phishing constitue une infraction pénale. Celle-ci est punie par les articles du code Pénal au titre de l’escroquerie et de l’usurpation de l’identité. La commission de cette infraction est aggravée en l’espèce par l’obtention de données confidentielles.Afin de ne pas être victime de tentatives d’arnaques, nous vous conseillons de consulter la rubrique dédiée sur le site de la ville de Saint-Paul. Vous y retrouverez des conseils pratiques.Pour rappel, il est possible d’obtenir ou de renouveler votre carte nationale d’identité (CNI) ou votre passeport en remplissant une pré-demande en ligne. Créez votre compte sur le site officiel de l’agence nationale des titres sécurisés.