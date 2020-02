Attention aux cultes de la personnalité !

Le 26/02/2020 | Par Georges Donald POTOLA | Lu 250

Il est triste de constater qu’une élection aussi importante soit ramenée à une histoire d’âge, comme j’entends malheureusement dire “ Fo vir lo ban vié “.



Certes, il faut renouveler la classe politique, non pas absolument par des jeunes pour remplacer les plus âgés, mais plutôt par un changement de méthode, une autre manière de faire, des idées nouvelles, aussi et surtout par un autre comportement. Dans beaucoup de pays, on regarde les anciens comme des sages, des gens expérimentés, vous allez me dire qu’il n’y a pas beaucoup de sagesse chez nos seniors et vétérans élus, est-ce pour autant les maltraités ?



Je suis pour une transition en douceur, ou chaque personne est respectée, car ne l’oublions pas tout le monde vieilli, et le jeune n’est pas forcément synonyme d’honnêteté.



On observe aussi depuis 2 ou 3 ans dans notre département, un phénomène nouveau, le culte de la personnalité. Certaines personnes, influencées par leur héros, cherchent à vouloir les ressembler. Si vous commencez en politique, par imiter Monsieur Dupont ou Madame Dupond, c’est que vous n’avez pas de personnalité, vous n’avez pas confiance en vous-même. Dans ce cas, comment voulez-vous que l’électeur ait confiance en vous ?



Vouloir à tout prix ressembler à quelqu’un d’autre est un signe profond d’instabilité psychologique.

Le tristement célèbre dictateur Roumain Nicolae Ceausescu, après un voyage en Chine, a voulu ressembler à Mao Zedong, et copier le modèle chinois, il a fini par devenir paranoïaque, et a eu une fin dramatique.



La Réunion n’est pas Marseille ni Paris. La Réunion n’est pas l’Afrique,“ n’est pas Mandela qui veut“. La Réunion n’est pas l’Inde non plus, rares sont ceux qui sont à la hauteur de Mahatma Gandhi.



La Réunion n’est pas Cuba, les Réunionnais n’ont pas besoin d’un Fidel Castro Péï ni d’un Che Guevara la cour.



Ces révolutionnaires pour qui j’ai beaucoup de respects ont leurs propres histoires, leurs drames et leurs révolutions. Rien ne sert de ressembler aux autres sinon d’être ridicule.



Ici nous avons notre histoire, nos drames, l’esclavage, l’engagisme, nos déportés vers la Creuse.



Nous avons besoin des Réunionnais, des gens du pays, des personnages modestes qui n’ont pas la grosse tête, car certains, à peine médiatisé, tombent déjà dans l’arrogance.



C’est grave, car ce que vous avez dénoncé hier, chez les autres, vous l’adoptez aujourd’hui, ou est le changement ?



Sachez aussi que l’arrogance n’a pas de place dans le milieu politique, les électeurs quand ils vous détectent, c’est fini vous êtes marqué à vie.



Restez simple et humble, mettez de côté votre égo, faites preuve d’humilité et de charité, surtout soyez honnête, pas de violence, ne réagissez pas en sous-marin. Ne vous laissez pas guider par ceux qui ont l’habitude des manigances politiques.