Attestation de déplacement dérogatoire: La version mobile acceptée par les forces de l'ordre

Depuis hier après-midi, il est obligatoire d'avoir sur soi une "attestation de déplacement dérogatoire" en cas de sortie.Pour éviter d'avoir à l'imprimer (ou à la recopier) sur une feuille en papier, il est possible de présenter le document directement sur son smartphone. La gendarmerie confirme que cette attestation numérique est recevable.Il vous suffit pour cela de télécharger l'attestation sur le site du ministère et de l'"éditer". Si cela ne fonctionne pas, téléchargez l'application Acrobat Reader. Vous pourrez ensuite modifier, signer et enregistrer le document sur votre smartphone.