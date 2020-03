Attestation de sortie: Des voyageurs contrôlés sur le réseau Citalis

Le 31/03/2020 | Par Zinfos974

Les contrôleurs du réseau Citalis accompagnés des forces de Police ont, ce matin, conduit une opération de contrôle des attestations de sortie des voyageurs. Une opération alors que La Réunion va entrer dans sa troisième semaine de confinement et de limitation des déplacements.



A l’arrêt "parc aquatique" à St-Denis, les passagers ont dû sortir leur précieux sésame justifiant le motif de leur déplacement et à défaut se sont vus dresser une contravention.



Un nombre importants de voyageurs circulaient encore ce mardi matin sur le réseau. Les déplacements dérogatoires sont possibles uniquement pour: se rendre au travail; effectuer des achats nécessaires; se soigner; porter assistance aux personnes vulnérables ou la garde d’enfants; pratiquer une activité sportive individuelle dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile et la promenade des animaux de compagnie, se rendre à des convocations judiciaires et administratives; et enfin la participation à des missions d’intérêt général.