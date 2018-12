"Au Bonheur Des Enfants" 2018 : retour en images !

Au Bonheur des Enfants : le Père Noël est dans le Jardin de l’Etat Chut… ne le dites à personne, il semblerait que le Père Noël se soit installé dans le Jardin de l’Etat. Dans sa maison, il attend tous les jours les enfants, tous les enfants, même ceux qui n’ont pas été sages. Et pour patienter jusqu’au soir du réveillon, il a installé des ateliers pour permettre aux enfants de fabriquer, de dessiner, de voir et découvrir mille et une merveilles.





Et les filles ont commencé par l’atelier dans la cabane perchée. « J’ai planté une herbe aromatique. Ce que j’ai préféré, c’est décorer le pot en verre. J’ai beaucoup aimé cette activité et j’aime beaucoup le jardinage », explique Charlotte, 10 ans, toute fière de sa réalisation du jour.

Cet atelier proposé par le service des espaces verts permet également de mieux comprendre le recyclage. «On a envie de faire tous les ateliers. J’ai l’impression d’être déjà en vacances. J’ai adoré mettre les plantes dans les pots », pour Maëlie, 7 ans 1/2 c’est aussi une belle expérience.

Maëlie, Charlotte et Alyssa sont arrivées à 9h00 pour ne rien rater. Accompagnées de leur maman, Fabiola, elles espèrent bien avoir accès à tous les ateliers. « Nou vien tous les ans. Nou lé tout d'suite dans l'esprit de Noël. Les décorations, les activités pour les enfants, l'ambiance… tout est fait pour nous mettre en condition pour bien préparer noël. C'est super pour les enfants mais aussi pour les plus grands ».



Une décoration pour noël Juste à proximité, le Muséum d’Histoire Naturelle propose aux enfants un atelier guirlandes « Dans son bec ». "L’idée est simple, allier la dextérité et s’interroger sur la nature en mélangeant le papier au végétal. C’est éveiller la conscience écologique le plus tôt possible », nous explique Clotilde Provansal, artiste plasticienne. Ici, il faut fabriquer une guirlande en utilisant les matériaux de récupération. « Les enfants vont découper des formes en suivant un gabarit. Ensuite, l’oiseau va aller chercher une brindille pour mettre dans son bec. » Et là aussi les petites mains s’activent, la concentration est de rigueur.

La Bibliothèque Départementale de La Réunion (BDR) propose entre autres de s'initier à la sérigraphie et au scrapbooking. Des ateliers qui affichent rapidement complet. Pour Anne-Christelle Tiverne, responsable de la médiation culturelle à la BDR, « Au Bonheur des Enfants est un événement qui marche très bien. Les enfants viennent aux ateliers. On a aussi un coin spectacle pour un public plus spécifique puisqu'il s'agit de tout petits, voire de bébés.»



A ne pas rater, l’atelier ludique bois de goyavier qui rencontre toujours un fort succès. Tous les jours, vous pouvez réaliser des objets en bois de goyavier. Et un rendez-vous féérique clôturera les journées d’activité. A retrouver, le spectacle multimédia tous les soirs à 19h30.

La féérie de Noël est bel et bien là, jusqu’au 22 décembre, car après, le Père Noël reprend son traîneau pour entamer sa tournée et déposer sous les sapins des cadeaux par milliers.

Au Bonheur des Enfants, impossible de s'ennuyer. Au programme, des ateliers de maquillage, la sculpture sur ballons, initiation aux instruments de musique africaine avec jonglage… et aussi le parcours des parfums, un espace où se balader librement en découvrant les parfums des plantes de fin d'année avec en supplément un jeu de découverte des odeurs, proposé par Mascarin, Jardin Botanique.