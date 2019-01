Au Bonheur des Enfants : 40 000 visiteurs pour 4 jours féeriques !

Le 04/01/2019 | Par Département de La Réunion

Des étoiles plein les yeux et des souvenirs plein la tête, les 40 000 visiteurs qui se sont pressés dans le Jardin de l’Etat du 19 au 22 décembre ont une fois de plus été emportés par la magie de Noël.



Au programme cette année, un voyage à travers les continents, des ateliers de fabrication de guirlandes, des contes, des spectacles multimédia… et surtout la maison du Père Noël. Le Bonheur pour les Enfants mais également pour les plus grands, une vraie parenthèse enchantée pour toutes les générations. Une réussite totale due avant tout à l'engagement des agents du Département qui ont une fois de plus participé au succès de cette grande fête familiale.



Au cœur du dispositif, les directions qui ont œuvré en amont sur la partie administrative et celles qui se sont investies dans la partie opérationnelle. Difficile de citer tous ceux qui ont contribué à la réussite de ce bel événement, on peut tout de même adresser un merci particulier à la Direction des Moyens Généraux (DMG), à la Direction de la Culture et du Sport (DCS), à la PMI (Halte aux Parents), à la Direction des Bâtiments et des Espaces Publics (DBEP), à la Direction de la Communication et à Mascarin, Jardin Botanique de La Réunion. A travers vous c’est tout le Conseil Départemental qui a donné du bonheur à tous les enfants de La Réunion !