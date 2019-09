Au Lycée pro de l'Horizon au Moufia, "on arrête le travail ce lundi !"

Le 22/09/2019

Suite à l'agression qui a entraîné des coups et blessures sur un personnel dans l'exercice de ses missions, les personnels du lycée professionnel de l'Horizon arrêteront le travail ce lundi 23 septembre.



L'action est organisée à l'appel des syndicats Force ouvrière, Action Démocratie, SNUEP FSU et Snalc qui "condamnent fermement ces actes gratuits et inadmissibles qui ont eu lieu dans un établissement scolaire avec des conséquences qui auraient pu tourner au drame !"



Rappelons que jeudi après-midi, des parents d'élèves convoqués par le proviseur ont agressé celui-ci. Ils étaient convoqués dans le cadre d'un conflit opposant leur enfant à un autre adolescent. Le proviseur recevra un coup de poing. Neutralisés par du personnel enseignant, ils ont été priés de sortir de l'établissement situé au Moufia. Mais c'est en sortant qu'ils ont croisé la famille de l'élève avec lequel le conflit était ouvert... Et c'est donc devant le lycée, cette fois, qu'une autre bagarre a eu lieu entre les membres des deux familles.



"Afin de montrer leur détermination à refuser cette violence envers les élèves et tous ceux qui œuvrent chaque jour pour qu'ils puissent travailler dans de bonnes conditions, les personnels seront en arrêt de travail ce lundi 23 septembre à 7h30 afin de porter leur colère et indignation sur la place publique. Devant l'émotion qui a affecté l'ensemble des personnels, il est inadmissible qu'on laisse passer de tels actes ! Demain, à qui le tour ?", écrivent les syndicats de l'Education.