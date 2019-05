Au Tampon, le boeuf avant la charrue

Le 31/05/2019 | Par Yannis LEBON, Cercle Démocratique du Tampon | Lu 69

Lors du conseil municipal du 28 mai 2019, le conseil a voté le lancement d’une concertation préalable au titre du Code de l’Environnement concernant le projet d’installation d’une tyrolienne au-dessus du lotissement les Topazes.



Au bout de 5 ans, la majorité municipale conçoit de mettre le bœuf avant la charrue.

En avait-elle le choix ? Force est de constater que ce projet comme plusieurs autres se fait en totale contradiction avec les règles administratives et environnementales. Peut-on continuer à faire n’importe quoi, n’importe où ?

Tout comme au Belvédère de Bois court avec son parking sur 8000 m2.



Elu du Tampon, je suis pour le développement économique de la commune mais pas à n’importe quel prix.



Je me suis opposé depuis le lancement à la construction de la tyrolienne à cet emplacement pour les raisons suivantes :



- dégradations des conditions de vie des habitants des Topazes,

- dévaluation de la valeur financière de leurs maisons,

- défense du Piton Dugain « site à fort enjeu environnemental en tant que réservoir biologique s’inscrivant dans un corridor écologique » comme il est décrit dans l’arrêté préfectoral de 2018.



Ce projet à plus de 2 millions d’euros hors coût des aménagements annexes (parkings, toilettes, aires de pique-nique) est donc désormais soumis à l’application de la loi.



L’annonce de cette concertation préalable doit permettre à chaque habitant des Topazes mais aussi du Bourg Murat à s’approprier ce combat et à faire reculer la majorité municipale sur ce projet, à cet emplacement.