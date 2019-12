"Au bonheur des enfants" au Jardin de l'Etat

Le 21/12/2019 | Par Charline Bakowski | Lu 178

"Au Bonheur des Enfants" est de retour au Jardin de l’Etat pour sa 8e édition. Depuis jeudi le parc du centre-ville de Saint-Denis s’est mis sur son 31 pour accueillir et amuser petits et grands autour d’animations et d’activités mises en place par les agents de la Collectivité.



Jusqu'à demain dimanche, le Jardin de l'Etat de l'Etat, joliment illuminé et décoré sur le thème "quand la nature s’en mêle", plonge les visiteurs dans le pays de l’imaginaire et du fantastique.



Le parc a été totalement sécurisé pour l'occasion afin que les familles réunionnaises puissent profiter pleinement des ateliers de dégustation, de moulage, de modelage, de maquillage, de loisirs créatifs, ou encore de la patinoire, la ferme pédagogique, le karaoké kids ou l'initiation à la plongée (maillot à prévoir)... tout, ou presque, pour le plus grand bonheur des enfants.



A partir de 17h30 a lieu la grande parade de Noël, suivie du spectacle multimédia et pyrotechnique, où l’histoire du "Roi Tamarin" est contée, projetée sur la façade du muséum.