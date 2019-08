Audi A1 Citycarver : une superbe version SUV de la citadine d'Audi…

Le 14/08/2019 | Par Jean Pierre Vidot | Lu 121

Le constructeur aux anneaux continue d'étonner avec cette version SUV de son modèle d'entrée de gamme A1. Baptisée CityCarver et non Allroad (pas de transmission intégrale) cette déclinaison a une vocation urbaine. De quoi sans doute faire passer un peu plus les tarifs de plus en plus élevés de la marque et qui pénalisent les ventes de l'A1.