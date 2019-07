Audience TV : Antenne Réunion toujours en tête

Le 02/07/2019 | Par NP | Lu 209

Antenne Réunion reste la chaîne télévisée préférée des Réunionnais selon les derniers chiffres d’audience relevés par Médiamétrie. Sur la période d’avril à juin 2019, elle recueille 47,3 % d’audience cumulée. Un chiffre en baisse par rapport au trimestre dernier( 49,9%) et à la même période l’année dernière ( 51,8%). La part d’audience de la chaîne privée 26,6% est également en baisse ces trois derniers mois.



"Antenne Réunion, toujours leader", se félicite la chaîne dans un communiqué, avec 331 600 téléspectateurs qui la regardent en moyenne chaque jour. Les journaux télévisés d’Antenne Réunion, "toujours à des hauts niveaux d’audience", précise-t-elle. Le 12h30 en semaine rassemble ainsi 142 400 téléspectateurs soit 56 % de part d’audience.



Réunion La 1ère occupe la deuxième place du podium avec 24,3% d’audience cumulée et fait légèrement mieux que sur la période de janvier à mars dernier ( 23,6) mais reste en baisse sur la période d’avril à juin 2018. La chaîne publique atteint les 10,2% de part d’audience sur les trois derniers mois.



Suivent les chaînes nationales, France 2 (7,6% d’audience cumulée), Canal + (7,1%), et France 5 ( 4,5%).